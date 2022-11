ONE PIECE: Drakul Mihawk è il miglior spadaccino del mondo nella figure di LX Studio

Drakul Mihawk è riuscito sin dalla sua prima apparizione a catturare l’interesse dei lettori di ONE PIECE, e a distanza di 1000 capitoli il miglior spadaccino del mondo esercita ancora una grande influenza sull’universo ideato da Eiichiro Oda. Per rendergli omaggio gli artisti di LX Studio hanno quindi realizzato una nuova figure da collezione.

Negli ultimi mesi sono state diverse le statue dedicate a ONE PIECE targate da LX Studio, dal duo Kaido e Big Mom per celebrare la loro inusuale e pericolosa alleanza vista durante l’arco narrativo ambientato nel paese di Wa, fino a Shanks il Rosso, e l’ultima aggiunta a questa linea di prodotti è stata proprio la figure di Mihawk che potete vedere nelle immagini riportate in calce.

Alta 27 centimetri, la figure si presenta piuttosto dettagliata, soprattutto per quanto riguarda il caratteristico cappello indossato dal co-fondatore della Cross Guild, e la sua spada nera, Yoru, considerata tra le più potenti del mondo anche grazie alla sua incredibile capacità. La figure arriverà sul mercato tra il secondo e il terzo trimestre del 2023, ma è già possibile prenotarla al prezzo di 210 euro.

