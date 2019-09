ONE PIECE: due cosplayer portano in vita la coppia Zoro-Nico Robin

I personaggi di ONE PIECE sono amati in tutto il globo e tanti dedicano cosplay e fan art alle tante sagome che popolano il mondo piratesco creato da Eiichiro Oda. Ovviamente gran parte dell'attenzione finisce sui protagonisti principali, i membri della ciurma di Cappello di Paglia che si giocano anche il titolo di personaggi più popolari.

Mentre sulle televisioni nipponiche va in azione la saga di Wanokuni, nella vita reale due appassionate dell'opera hanno deciso di mettere in scena cosplay a tema ONE PIECE. Sono Nana Atsuaki e Nefaliine le due ragazze in questione che hanno interpretato Roronoa Zoro e Nico Robin. Se per Nico Robin c'è naturalmente un cosplay normale, per quello di Zoro stiamo parlando di uno a sesso invertito.

Come potete vedere dalla foto in calce, entrambe le cosplayer hanno messo in gioco due interpretazioni molto somiglianti. Ovviamente c'è qualche dettaglio che non sfuggirà ai fan, come il piercing al naso di Nico Robin ma le ragazze sono riuscite a mettersi nei panni dei due membri della ciurma di Rufy dopo i due anni di timeskip in modo molto fedele. Cosa ne pensate?

Sapevate che ONE PIECE presenta più di 1000 personaggi? Un fan ha deciso recentemente di contarli tutti.