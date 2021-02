ONE PIECE, due personaggi hanno ricevuto la stessa voce: sorpresa in arrivo nell'anime?

L'anime di ONE PIECE è entrato nel terzo atto di Wano da poche settimane. Dopo aver visto Rufy fuori dalla prigione e aver osservato l'intermezzo sulla Flotta dei Sette, su Rocks e sui Quattro Imperatori, gli episodi tornano a concentrarsi sull'isola attualmente sotto il controllo di Orochi e Kaido. E lo fa però trasportandoci in un flashback.

Abbiamo finalmente fatto la conoscenza di Oden Kozuki, padre di Momonosuke e uno dei pirati più famosi dell'epoca precedente. Con ONE PIECE 960 abbiamo visto il giovane samurai nella Capitale dei Fiori intento a mangiare proprio l'oden, piatto giapponese da cui prende il nome. Ma nello stesso episodio ha fatto la sua comparsa anche Sukiyaki Kozuki, padre di Oden. Il personaggio è stato doppiato da Ryuzaburo Otomo, nome che non dirà molto agli spettatori meno attenti di ONE PIECE.

Tuttavia, come ha fatto notare Artur - Library of Ohara su Twitter, Ryuzaburo Otomo è già comparso come doppiatore in questa saga donando la propria voce al personaggio di Hitetsu Tenguyama, il vecchio maestro di O-Tama. Raramente capita che un doppiatore che ha già prestato la propria voce a un personaggio ritorni in ONE PIECE, anche se è successo per personaggi con una brevissima apparizione. Ma quando un doppiatore dà la stessa voce a due personaggi della stessa saga, allora solitamente c'è un plot twist in arrivo. L'anime ha quindi confermato che Sukiyaki è in realtà Hitetsu?

Non resta che attendere la fine della saga per averne la certezza.