ONE PIECE: quanto durerà ancora l'arco di Wanokuni?

Tra allenamenti, piani, allestimenti, nuove armi padroneggiate e segreti svelati, si conclude il secondo atto dell'arco narrativo di Wanokuni. Questo è avvenuto nel capitolo 955 di ONE PIECE, a distanza di circa 30 capitoli dalla fine del primo atto e che getta le basi per una nuova fase di questa epica saga. Ma quanti atti saranno in tutto?

La risposta sembra provenire dalle influenze giapponesi che Eiichiro Oda sta usando per descrivere questa nuova parte di ONE PIECE. Infatti, l'ambientazione del paese dei samurai proviene direttamente dal mondo e dalla cultura giapponese, con tante ispirazioni agli spettacoli kabuki.

La divisione in parti per i singoli archi non è mai stata utilizzata da Oda ed è quindi un unicum di questa fase ambientata a Wanokuni e sembra ispirarsi direttamente alla costruzione di uno spettacolo kabuki, genere di teatro tipico giapponese sorto all'inizio del XVII secolo. Tipicamente, sono presenti cinque atti in un'opera in stile kabuki. Il primo, "jo", serve per una lenta introduzione, i tre successivi "ha" vedono un'accelerazione degli eventi, con un tradimento nell'atto tre e una battaglia importante nel quarto; infine c'è il "kyu", il brevissimo quinto atto che serve da conclusione soddisfacente per la storia.

Considerato che i primi due atti di ONE PIECE sono durati 25 capitoli in media, dobbiamo aspettarci che Wanokuni duri complessivamente 125 capitoli, ovvero quasi tre anni totali? Forse no, perché nel kabuki i primi quattro atti sono quelli più corposi e ricchi di avvenimenti, mentre il quinto è notoriamente più breve. Ciò potrebbe portare, comprese le frequenti pause che il mangaka si prende all'incirca ogni mese, a una durata totale di questo arco narrativo di circa due anni e mezzo.

Nonostante ciò è indubbio che Wanokuni durerà perlomeno un altro anno, portando questo arco narrativo a una durata molto prossima a quella di Dressrosa, composto da ben 102 capitoli e che si pone al primo posto per durata in ONE PIECE sia nel manga che nell'anime, superando Whole Cake Island. Considerato che mancano pochi dettagli e gli scontri finali con la ciurma dell'imperatore Kaido, Oda potrebbe riuscire a comprimere l'avventura a Wanokuni in questo numero di capitoli.