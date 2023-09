ONE PIECE, c'è una data per i nuovi episodi in italiano: ecco quando arrivano su Italia 2

Mentre la community di appassionati è ancora estasiata dal debutto su Netflix del sorprendente live action di ONE PIECE, giungono altre buone notizie. Tra non molto, proseguirà il doppiaggio in italiano della Saga di Dressrosa. Ecco quando arrivano in nuovi episodi doppiati di ONE PIECE.

Come già noto da prima dell'estate, a settembre del 2023 ONE PIECE sarebbe tornato a Dressrosa con il doppiaggio in italiano. Nelle ultime ore sono tuttavia arrivate informazioni più dettagliate riguardanti la messa in onda sui palinsesti Mediaset.

La ciurma di pirati di ONE PIECE torna nella serata anime di Italia 2 a partire dal 12 settembre. I nuovi episodi doppiati arriveranno in prima serata - ore 21:20 circa - ogni martedì sera in 1° TV assoluta. A differenza delle precedenti messe in onda saranno cinque le puntate trasmesse consecutivamente, e non tre, per un totale di ben due ore di trasmissione.

ONE PIECE sta per tornare in televisione e lo farà a partire dall'episodio 674, intitolato "L'inganno! Usoland in fuga!", e fino all'episodio 678. Questi i titoli delle altre puntate che verranno mandate in onda il 12 settembre 2023 su Mediaset Italia 2:

675 – "Iena Bellamy! Un incontro voluto dal destino"

676 – "Problemi con l'operazione S.O.P.! L'eroe Usoland ce la farà?"

677 – "Rinasce la leggenda! La furia di Kyros"

678 – "Pugno di fuoco! Il potere del frutto Foco Foco è tornato!".

La diciassettesima stagione di ONE PIECE termina con l'episodio 750, ma al momento non è ancora noto se questa tornata di puntate doppiate su Italia 2 andrà a concludere la Saga di Dressrosa, oppure no. Segnaliamo che successivamente tornerà anche il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden.