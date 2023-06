ONE PIECE: c'è una data per il Gear 5! Ecco quando arriverà nell'anime

Con il manga di ONE PIECE prossimo a una lunga pausa che permetterà all'autore Eiichiro Oda di risolvere un problema di salute che stava ostacolando il suo lavoro, l'attenzione della community sarà completamente rivolta verso l'adattamento di TOEI Animation. Ecco quando arriverà l'episodio più atteso!

Sanji e Zoro hanno compiuto il loro dovere di Ali del Re sconfiggendo le Superstar dei Pirati delle Cento Bestie. La palla è ora nelle mani del loro capitano, il quale si sta scontrando con uno dei personaggi più forti e temibili dell'universo narrativo scritto da Oda. In ONE PIECE 1064 Rufy e Kaido si danno battaglia, con l'Imperatore che sfrutta una sua arma nascosta per avvantaggiarsi, ma presto la situazione verrà rovesciata.

Come i lettori del manga sapranno benissimo, al tamburo della libertà manca ormai sempre meno. Il richiamo si sta facendo forte e Zunisha sta facendo rotta verso Wano, superando le navi della Marina dirette verso il paese dei samurai. Presto, Nika tornerà a sorridere.

Secondo fonti affidabili, all'arrivo del Gear 5 manca davvero pochissimo. L'episodio di ONE PIECE prescelto per il risveglio del frutto Hito Hito modello Nika sarebbe il 1071, programmato per il 22 luglio come possiamo vedere dalla lista in calce all'articolo.

In ONE PIECE 1067 giungerà al termine lo scontro tra Law, Kidd e l'Imperatrice Big Mom, mentre nel 1067 troverà fine un'altra battaglia, quella tra Raizo e Fukurokujo. Per quanto riguarda invece la situazione Rufy, in ONE PIECE 1070 vedremo una sua debacle, mentre nei successivi due episodi il grande risveglio di Nika con l'adattamento del capitolo 1044. In attesa di quel momento, godiamoci il Gear 5 in una fan-animation di ONE PIECE.