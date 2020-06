ONE PIECE: c'è esaltazione tra i fan per l'ultimo importante ritorno del manga

ONE PIECE sta proseguendo la sua pubblicazione su Weekly Shonen Jump e in questo periodo si sta concentrando sulla produzione di Wanokuni atto tre. Ormai è da diverso tempo, circa 25 capitoli, che si trova in questo atto che ha visto i protagonisti arrivare a Onigashima per combattere Kaido e il suo sterminato esercito.

Tuttavia gli ostacoli per i protagonisti di ONE PIECE non vanno trovati solo nell'imperatore che dimora a Wanokuni ma anche nella ciurma di Big Mom. Infatti l'imperatrice non ha sopportato l'affronto subito a Whole Cake Island durante il matrimonio andato male tra Pudding e Sanji, per questo si è diretta insieme ai suoi figli sull'isola.

Dopo essere naufragati per colpa di King, la ciurma di Big Mom sta tentando di rimettere piede a Wanokuni risalendo le cascate che circondano l'isola. In attesa di scoprire il perché di questa alleanza con Kaido, c'è una nuova figura nel cielo che si avventa verso la nave dell'imperatrice. Stavolta a rovesciare l'imbarcazione di Perospero e degli altri c'è Marco la Fenice, primo comandante della flotta di Barbabianca e che per lungo tempo si è nascosto sull'isola dove era nato il suo padre adottivo per difenderla da Barbabruna.

Ovviamente i fan di ONE PIECE non sono stati nella pelle: su Twitter e sugli altri social si sono rincorsi molti post su questo ritorno di Marco nel manga. Considerata la sua forza e la sua esperienza sarà sicuramente fondamentale per la lotta contro Kaido. E intanto ci sono già i primi spoiler per ONE PIECE 982.