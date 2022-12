ONE PIECE: un eccellente cosplay di Drakul Mihawk dall'italiano Davide Antoniazzi

Per arrivare all'apice della pirateria, bisogna battere gli avversari più forti. Nel mondo di ONE PIECE ce ne sono quindi tanti da superare, e non soltanto marine, ma anche pirati. Rufy ne ha già incontrati molti lungo la strada e alcuni di questi sono diventati nemici, altri alleati o maestri per lui e la sua ciurma.

Quasi a sorpresa, durante il timeskip che ha separato le due fasi di ONE PIECE, Zoro è stato lanciato da Kuma a Kuraigana, l'isola dimora di Drakul Mihawk. Lo spadaccino più forte del mondo ed ex membro della Flotta dei Sette è apparso poche volte ma è sempre riuscito ad essere affilato, rubando la scena. Per questo esistono tante statuette a tema Drakul Mihawk di ogni valore, ma c'è anche chi decide di ricrearlo nella vita vera e, stavolta, a farlo è stato un italiano.

Davide Antoniazzi è un cosplayer nostrano che si è fatto immortalare come vedete in basso. Nello scatto che ha condiviso su Reddit c'è un cosplay di Drakul Mihawk davvero ben fatto, con camicia viola e cappello ben ricreato, ma l'attenzione gravita soprattutto sulla sua spada, la speciale Yoru, una delle lame di fattura migliore esistente in ONE PIECE. Quella più la posa e la fedeltà dei vestiti rendono questo cosplay uno dei migliori sul personaggio.