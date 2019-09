ONE PIECE: ecco l'eccezionale copertina del numero 94!

Wanokuni è un arco narrativo ricco di sorprese e che inevitabilmente segnerà gli eventi più importanti finora accaduti nel manga di ONE PIECE. Già dalle prime due fasi abbiamo potuto vedere tanti colpi di scena, nuovi personaggi ed eventi che costituiranno le fondamenta del mondo futuro.

Mentre gli spoiler del capitolo 957 di ONE PIECE hanno fatto impazzire la rete, la storia di Eiichiro Oda si appresta a tornare in fumetteria anche in versione tankobon. Recentemente, in rete è spuntato un video di Eiichiro Oda mentre disegna la copertina di ONE PIECE 94, ma finalmente possiamo vederla in versione HD dopo i leak delle scorse settimane. La copertina è possibile vederla in calce alla notizia.

Sempre colorata, con uno sfondo dai toni verdi, mentre in alto Kaido e Big Mom rubano la scena a tutti. I due imperatori si scontrano uno di fronte all'altro, mentre in basso vediamo Rufy al centro accompagnato da Chopper e Hyogoro. Il trio è seduto sopra il cappello di Kawamatsu, non mostrato in volto, mentre intorno sono presenti anche Momonosuke, O-Kiku, Raizo e O-Tama. Non è stato ancora rivelato il numero di capitoli presenti ma, se conterrà sempre 10 capitoli, allora il volume 94 di ONE PIECE presenterà le storie dalla 943 alla 952, ovvero fino a quasi gli ultimi capitoli pubblicati su Weekly Shonen Jump.