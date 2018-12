ONE PIECE: ecco come sarebbe Roronoa Zoro all'età di 40 e 60 anni

Eiichiro Oda, dopo averci mostrato Sabo e Ace all'età di 40 e 60 anni, ha deciso di disegnare anche gli 'anta di un altro amatissimo personaggio di ONE PIECE: Roronoa Zoro. L'invecchiamento, ancora una volta, è apparso nelle SBS dell'opera, precisamente in quelle del volume 91, raccolta che comprende i primi capitoli della saga del Wano Country.

ONE PIECE ha ormai più di ventun'anni di pubblicazione ininterrotta alla spalle, e uno dei più grandi meriti del suo autore, Eiichiro Oda, è essere riuscito a creare un mondo pulsante, coeso e abitato da una miriade di personaggi in continua crescita fuori e dentro la storia narrata. Tuttavia, a fronte del ventennio e passa di pubblicazione, nel manga sono trascorsi poco più di tre anni dall'inizio del viaggio di Rufy per divenire Re dei Pirati, e l'aspetto della ciurma e di vari comprimari non è cambiato poi molto nel corso dell'opera - salvo un fisiologico cambio di stile.

Nel volume sessantuno, come ormai noto, il salto temporale di due anni ha dato modo a Oda di modificare relativamente l'aspetto dei nostri Mugiwara e di altri coprotagonisti, ma l'invecchiamento non è poi così palese in un solo biennio, e così il noto mangaka (piuttosto recentemente) ha deciso di mostrare alcuni personaggi all'età di quaranta e sessant'anni per puro e semplice fan service.

Come detto in apertura, Oda ha già dedicato le SBS (la rubrica presente nei volumi di ONE PIECE) a questo particolare esperimento, e i primi due volti invecchiati sono stati quelli del defunto Ace e di Sabo. Ora, con l'uscita del volume novantuno, il noto autore è tornato a mostrare gli 'anta di un altro amatissimo personaggio, cioè Roronoa Zoro.

Lo spadaccino della ciurma di Rufy, come potete vedere nell'immagine in calce, è stato invecchiato in due diverse maniere: una in cui appare sempre molto giovanile nonostante i segni del tempo, e l'altra dove la sua giovinezza e il suo intrinseco fascino borderline sono appassiti come un fiore.

Oda, insomma, dopo aver mostrato per lungo tempo molti suoi personaggi in età puerile, è passato al lato opposto della stessa medaglia (quella del tempo), e si spera che in futuro altri noti volti di ONE PIECE subiscano questo processo di invecchiamento.