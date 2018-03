ONE PIECE: ecco come sarebbe Yamcha di Dragon Ball se fosse un Mugiwara!

Chefosse, da sempre, un grande estimoatore di Dragon Ball - e del suo creatore, Akira Toriyama - è cosa nota. L'autore diha omaggiato spesso l'opera che vede protagonisti i Super Saiyan, ma sapevate che ha omaggiato anche il bistrattato personaggio di Yamcha?

In basso, infatti, potete ammirare un'illustrazione realizzata dal creatore di ONE PIECE, ennesimo omaggio a Dragon Ball per il trentesimo anniversario e ai personaggi appartenenti all'immaginario creato da Akira Toriyama. Che fattezze avrebbe un personaggio come Yamcha, se appartenesse all'universo partorito dalla mente geniale di Eiichiro Oda, se magari fosse un membro della ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia?

Naturalmente le sue fattezze emulerebbero moltissimo quelle di Rufy e soci, abbandonando quindi i tratti spigolosi tipici dello stile di disegno del maestro Toriyama e abbracciando il character design pittoresco e variegato, proprio del comparto visivo di ONE PIECE, sia in formato manga che anime.

La stessa sorte è capitata a Goku, visto che vi avevamo già segnalato come - anni fa- Eiichiro Oda avesse omaggiato il protagonista di Dragon Ball disegnandolo proprio seguendo il character design della sua opera. Il risultato, seppur molto diverso dallo stile di Toriyama, è comunque davvero suggestivo, non trovate?

Quale tratto preferite, tra i due autori? Quello di ONE PIECE o quello di Dragon Ball?