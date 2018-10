ONE PIECE: ecco gli spoiler dello sconvolgente capitolo 920

Siamo in procinto di assistere alla pubblicazione del numero 920 di ONE PIECE, il manga opera di Eiichiro Oda, un capitolo che si preannuncia colmo di informazioni fondamentali, sia sul passato di Oden e di Wano, sia riguardo l'epoca di Roger. Sembra inoltre che sarà svelato un frutto del diavolo in grado di far viaggiare nel tempo.

Nell'ultimo capitolo di ONE PIECE avevamo lasciato i mugiwara mentre attendevano di scoprire la storia di come Kin'emon e Momonosuke fossero riusciti a giungere nella Wano presente da un tempo remoto. Sembra proprio che il capitolo 920 risponderà a questo interrogativo, aggiungendo anche numerose informazioni sulla storia del paese di Wano e sulla misteriosa figura di Oden. A quanto pare sarà anche introdotto il potere di un frutto del diavolo che consente al proprio possessore (svelato anch'esso) di viaggiare nel tempo, il frutto Toki Toki, che apre le porte a un'infinità di possibili sviluppi. Infine veniamo a scoprire che il piano dei nostri protagonisti è di attaccare l'imperatore Kaido entro due settimane proprio nell'isola dove ha stabilito il suo quartier generale. Ecco qui la traduzione completa degli spoiler:

Cover a richiesta: Zoro e Sanji sognano di sfidarsi: Sanno sogna di sconfiggere Zoro e Nami lo abbraccia, Zoro sogna di sconfiggere Sanji e Chopper sì congratula Kin'emon racconta la storia di Oden.

Il vero nome del castello di Oden è "castello di Kuri". Lo chiamano "Castello di Oden" perché Oden era molto popolare. Figlio dell'ex Shogun "Kozuki Sukiyaki", Oden venne esiliato dalla capitale dei fiori perché era un tipo piuttosto violento. A Wano esistono luoghi senza legge e Kuri era considerato il più violento di tutti, tanto che nemmeno la famiglia dello Shogun poteva fare qualcosa. Tuttavia, Oden riuscì a sconfiggere il ragazzo più pericoloso di Kuri, tale Ashura Douji, e costruì lì una città, dando lavoro a tutte le persone che vivevano in questa zona senza legge. Il padre lo ricompensò dandogli il titolo di Daimyo di Kuri.

Nel frattempo, Zoro si è perso. Inuarashi, invece, è sulla spiaggia di Kuri e pensa al suo vecchio passato con Oden. Il cane era un Mink errante e la gente lo riteneva inquietante. Tuttavia, Oden lo trattava in un modo molto amichevole. Kin'emon continua la storia e cita un samurai che ha fatto "innamorare" Newgate e Roger di lui. La parte centrale del capitolo non viene mostrata, l'unica cosa che sappiamo è che "Alla fine, Oden ha avuto una grande e onorevole morte".

Kin'emon dice che cercarono di raggiungere il castello, ma questo era già stato bruciato da Kaido. Nel castello c'erano tre persone, Momonosuke, la sorella Hiyori e la madre Kozuki Toki. Si diceva che Toki fosse nata in un lontano passato, ma lei stessa affermò di aver viaggiato nel futuro con il potere del frutto Toki Toki (tempo tempo). Toki spedì Kin e gli altri nel futuro, salvandoli. Vedendo una Wano totalmente distrutta, i samurai e Momonosuke cominciarono a cercare aiuto per abbattere Orochi. Tra questi, un uomo di nome Jibuemon, che disse che li stava aspettando da 20 anni.

A detta di Kin'emon, tutti i samurai alleati hanno una luna tatuata sulla caviglia. Kaido attualmente risiede sull'isola di Onigashima. Il piano della ciurma è di invadere l'isola tra 2 settimane, durante la notte della festa del fuoco.

Il profilo Twitter di SP Manga ha pubblicato anche le prime immagini spoiler, in cui possiamo vedere sia parti della storia di Kin'emon, sia i ricordi di Inuarashi, oltre all'informazione che ci preannuncia la pausa del manga prevista per la prossima settimana. Date un occhiata anche voi e fateci sapere cosa ne pensate. Vi piace il potere del Toki toki? La storia di Oden vi sembra interessante? Riuscirà l'alleanza tra i mugiwara e i pirati di Trafalgar Law ad abbatere Kaido? Non ci resta che aspettare.