ONE PIECE: ecco la pagina a colori 'estiva' che apre il capitolo 916

Dopo gli accurati spoiler comparsi ieri in rete, ecco arrivare online il nuovo capitolo di ONE PIECE, che ricordiamo verrà pubblicato ufficialmente lunedì su Weekly Shonen Jump. La nuova uscita, oltre alla cover di questo mese di Shonen Jump, è accompagnata da una pagina a colori "estiva" in apertura.

Il manga di ONE PIECE è nel bel mezzo della saga di Wano, parabola narrativa che già da queste prime battute promette grandi sconvolgimenti, power-up e chi più ne ha più ne metta. Il nuovo capitolo, che uscirà ufficialmente lunedì tra le pagine Weekly Shonen Jump, è già reperibile in rete, e gli spoiler usciti ieri si sono rivelati - come sempre - accurati al 100%.

In questa nuova uscita, Rufy affronterà il sumo Urashima, lo Yokozuna (massimo grado che può essere raggiunto da un lottatore di sumo) di Wano, il quale perderà clamorosamente la sfida finendo per volare verso la dimora del signore di Bakura, il gifter Holdem. Quest'ultimo, impegnato a "torturare" la piccola O-Tama, si vede costretto a scendere in campo contro Rufy, Zoro e O-Kiku dopo che l'enorme corpo di Urashima ha distrutto la sua magione.

Nel frattempo, Law sta guardando la scena a debita distanza, pronto a intervenire in caso le cose si mettano male, cosa che sembra succederà presto dato che Hawkins, attirato dal trambusto, si sta recando verso Bakura.

Il nuovo capitolo è accompagnato da una pagina a colori in apertura - che potete trovare in calce alla notizia. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana, quindi per sapere come evolverà la situazione dovremo aspettare un po' di più del solito.