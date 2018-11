ONE PIECE: ecco le prime tavole del capitolo 925, diamo uno sguardo ai sottoposti di Kaido

Manca poco meno di un giorno ormai alla pubblicazione del nuovo capitolo di ONE PIECE, ma ecco spuntare in rete le prime tavole di quello che promette di essere un capitolo sensazionale e sconvolgente come pochi. Proposte subito dopo il salto, le suddette tavole immortalano infatti un manipolo di pirati estremamente potenti!

Come scoperto soltanto ieri, attraverso gli spoiler più recenti di ONE PIECE, il capitolo che verrà pubblicato domani introdurrà due immensi sottoposti di Kaido: due pirati che lo stesso Jack chiama “fratelloni”. Si tratta di King, il fuoco, e Queen, la peste, due energumeni che dovrebbero comparire soltanto nella splash conclusiva del capitolo.



All’interno del capitolo vero e proprio, invece, avremo l’occasione di rivedere finalmente anche il pirata Barbanera, che dopo il salto temporale di due anni è diventato un imperatore del Nuovo Mondo. Ora che sulla sua testa pende una taglia da 2 miliardi e 247 millioni di Berry, il pirata risulta molto diverso da come lo ricordavamo: non solo si direbbe (finalmente) ben vestito, ma una lunga barba nera pende ora dal suo mento, tenendo fede al suo storico e altisonante soprannome.



Vicino all’imperatore trovano poi posto Gekko Moria, di cui si erano perse le tracce subito dopo la Guerra di Marineford, e la piratessa Katarina Devon, comandante della sesta divisione dei Pirati di Barbanera. Già nota per la propria ferocia e pericolosità, la donna ha mangiato il Frutto del Diavolo della Volpe a Nove Code, mentre il collega Shiliew dispone invece dell’invisibilità un tempo appartenuta ad Absalom, che a quanto pare è stato eliminato da Barbanera e i suoi.



È mai possibile, secondo voi, che Gekko Moria faccia la stessa fine del suo sottoposto? Probabilmente lo scopriremo domani, quando il capitolo 925 di ONE PIECE alzerà finalmente il sipario sul secondo atto della travolgente Saga di Wano.