ONE PIECE: ecco le reazioni dei fan all'ultimo episodio dell'anime

l'anime di ONE PIECE ha dato semaforo verde allo scontro tra Rufy e Katakuri, ma i fan non si aspettavano di certo che le cose andassero così male a Cappello di Paglia. Il capitano dei nostri Mugiwara sembra aver trovato la sua antitesi perfetta (quella naturale è Ener): un avversario che lo eguaglia in tutto e con una maggiore esperienza.

Katakuri e Rufy formano un accoppiata perfetta per uno scontro, e l'anime di ONE PIECE, come già in precedenza ha fatto il manga, lo sta dimostrando offrendo ai fan un duello senza esclusione di colpi. Nel loro faccia a faccia, non solo gli sforzi di Rufy nell'abbattere l'avversario non portano a nulla, ma Katakuri deride Cappello di Paglia riproducendone le mosse.

Quando Rufy si scatena con il suo Elephant Gun, Katakuri lo imita, producendo un Elephant Gun di mochi molto più grande; quando Rufy cerca di usare il suo Elephant Gatling, Katakuri non solo lo blocca, ma risponde con la medesima mossa, sempre di mochi, sempre di dimensione più grandi, rispondendo colpo su colpo.

L'Ambizione della Percezione di Katakuri, che gli permette di vedere diversi secondi nel futuro, era già una bella gatta da pelare per il nostro Rufy, ma le cose sono peggiorate ora che il suo avversario ha mostrato tutto la sua forza. I fan di ONE PIECE sono rimasti visibilmente scossi - come potete vedere dai tweet in calce alla notizia - nell'assistere a una tale disfatta, poiché Rufy non è riuscito a infliggere un solo colpo a Katakuri.

Come farà Cappello di Paglia a vincere questo scontro? Le prossime puntate risponderanno alla domanda.