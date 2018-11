ONE PIECE: ecco un'interessante fan theory sugli esseri più forti del manga

Ormai da tempo, alcuni personaggi di ONE PIECE hanno dato prova di un'enorme resistenza fisica, del tutto slegata sia dalle possibili abilità dei Frutti del Diavolo sia dall'Ambizione. Questi personaggi sono tra i più potenti apparsi nel manga di Oda, e una fan theory ipotizza che questa loro resistenza sia legata a una nuova tipologia di potere.

L'interessante fan theory di ONE PIECE è stata postata su Reddit dall'utente silvaras_12, e potete trovarla di seguito (tradotta) così come apparsa sulla nota piattaforma social:

"C'è una teoria che sto sviluppando ultimamente, e non ho visto discuterne né qui né altrove, quindi eccola qui.

Diamo un'occhiata all'invulnerabilità di Kaido e Big Mom. Quando Rufy si è scontrato con Kaido, quest'ultimo ha ricevuto molti colpi diretti senza nemmeno tentare di difendersi. Attacchi che sono stati in grado di danneggiare altri potentissimi avversari di Cappello di Paglia, come Katakuri e Doflamingo, non hanno fatto nemmeno un graffio all'Imperatore, e lo stesso è successo con Big Mom. Come detto da Bege (e visto durante l'aro narrativo di Whole Cake Island), infatti, L'Imperatrice è letteralmente invulnerabile quando non ha una crisi. Così ho pensato che forse, nel mondo di ONE PIECE, ci potrebbero essere alcune persone le cui abilità fisiche, in un dato momento, potrebbero "ascendere" in qualche modo.

Ho battezzato questa abilità come 'durata infinita', e penso che potremmo vederla sotto un nome diverso in futuro (se un nome ci sarà). Fondamentalmente, le persone con quest'abilità sarebbero letteralmente impossibili da danneggiare con qualsiasi mezzo in condizioni normali, e credo che ci siano altri esempi di personaggi che hanno visto ascendere la loro forza e resistenza, come Barbabianca, Garp e forse Weevil, ma potrebbero essercene altri.

Questo non significa che non possano essere danneggiati o sconfitti, e penso che Oda ci abbia già mostrato come questi super esseri possano ferirsi, e che lo abbia fatto con la trama di Big Mom. Come visto nell'arco narrativa di WCI, un forte shock può indebolire questi elementi, ma deve esserci un modo più semplice di quello utilizzato contro l'Imperatrice: sto parlando dell'Ambizione del Re Conquistatore.

Da quando i Mugiwara sono entrati nel Nuovo Mondo ci sono state in tutto due macro-saghe suddivise in archi narrativi, e queste saghe hanno esplorato l'Ambizione dell'Armatura a Dressrosa (tramite il Gear Fourth), e l'Ambizione della Percezione a Whole Cake Island (tramite lo scontro con Katakuri). Ora credo che sia il momento di esplorare l'Ambizione del Re Conquistatore, ed è già stato indicato come Rufy l'abbia inconsciamente utilizzata dopo essere stato sconfitto da Kaido. L'Imperatore ha detto che anche Kidd ce l'ha, e che ci sono troppi 'Conquistatori' in giro. Credo che un grande shock da Ambizione del Re Conquistatore potrebbe abbassare le difese di un utente di 'durata infinita' in modo da renderlo vulnerabile per un breve lasso di tempo. Questo potrebbe spiegare come Kaido si sia procurato la sua cicatrice, forse combattendo lord Oden o qualcun altro.

Quindi teorizzo che Rufy e Kid miglioreranno nell'uso dell'Ambizione del Re Conquistatore, e lo useranno quando si scontreranno nuovamente contro Kaido, pronti a sorprenderlo, combatterlo e sconfiggerlo in combattimento."

Cosa ne pensate di questa nuova fan theory di ONE PIECE?