ONE PIECE, un editor si arrabbiò con Eiichiro Oda ma poi cambiò idea nel 2015: ecco perché

Considerato che Eiichiro Oda è in attività da anni, quasi una trentina, in qualità di mangaka prolifico è incappato in tante situazioni. Alcune di queste sono produttive, ovviamente tutte correlate a ONE PIECE, il suo primo e - probabilmente - unico manga effettivo, sul quale ha riversato tutta la sua vita finora.

Ci sono stati diversi momenti durante la produzione di ONE PIECE dove il mangaka ha avuto difficoltà, talvolta aiutato. Perché naturalmente Oda non lavora da solo, potendo contare sugli editor di Weekly Shonen Jump, che lo hanno affiancato nel corso degli oltre 25 anni di pubblicazione. Ci sono casi dove i redattori della rivista devono ovviamente dare una spinta al mangaka, arrabbiarsi se il lavoro non è fatto bene oppure se non è stato realizzato in tempo. E proprio in merito a quest'ultimo, c'è un aneddoto interessante raccontato su ONE PIECE.

Nel 2015, l'editor Sugita, che all'epoca seguiva la serie, si infastidì perché Eiichiro Oda presentò un manoscritto in ritardo. Quando lo ricevette e iniziò a leggerlo per revisionarlo, però, i sentimenti negativi svanirono e invece iniziò a piangere e commuoversi: era il capitolo in cui Rebecca incontra Kyros. Eiichiro Oda stesso ha rivelato, nel 2020, che si commosse mentre lo disegnava.

Sembra passato tanto tempo da Dressrosa, però questo evento sembra aver segnato sia l'editor Sugita che il mangaka, dato che è un aneddoto che hanno avuto cura di raccontare. E chissà se nelle altre saghe di ONE PIECE non ci sia stato un momento simile, a livello produttivo, considerate le emozioni che il manga è capace di scatenare.