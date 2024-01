ONE PIECE, Egghead fa centro: l'episodio 1089 è il migliore di sempre dell'anime

Se il 2023 è stato l'anno di ONE PIECE, pare che i propositi per l'anno nuovo non siano di certo da meno. Il primo episodio trasmesso nel 2024, nonché primo in assoluto della nuova saga di Egghead, ha convinto proprio tutti. ONE PIECE 1089 entra nella storia come miglior episodio di sempre dell'anime!

ONE PIECE 1071 verrà ricordato come quello del debutto del Gear 5th, l'episodio che è riuscito nell'impresa di mandare in crash i server di Crunchyroll a causa dell'elevata mole di utenza connessa contemporaneamente. ONE PIECE 1074 è il migliore con il Gear 5th, invece. Nessuno di questi due, tuttavia, è il miglior episodio dell'anime. Incredibilmente, questo onore tocca a una puntata senza alcun combattimento, la prima di un nuovo ciclo.

L'inizio di Egghead nell'anime di ONE PIECE non ha fatto rimpiangere Wano, arco narrativo che ha spinto la serie su un nuovo livello. Egghead è molto diverso da Wano in ONE PIECE, ma questo cambiamento ha convinto in pieno l'utenza. Lo stile più morbido e fluido, i colori vivaci e a pastello, rendono questo episodio non solo uno dei più belli, ma 'IL' più bello.

ONE PIECE 1089 entra nella storia come il miglior episodio di sempre dell'anime. L'episodio, che apre le porte a Egghead, è a oggi quello con il rating più alto su IMDB. ONE PIECE 1089 è l'unico che può vantare una valutazione di 9.7, mentre alle sue spalle tutti gli altri si fermano a 9.6. Anche l'amato ONE PIECE 1062 si è dovuto arrendere dinanzi al Mother Flame e all'Isola del Futuro. La prima puntata di questo nuovo ciclo è nella storia anche per un altro fattore. La nuova opening di ONE PIECE ha conquistato un record divenendo una delle più ascoltate.