ONE PIECE: Egghead a colori ufficialmente per la prima volta, l'immagine ufficiale

Ormai è da qualche mese che la ciurma di cappello di paglia è bloccata su Egghead, la nuova isola del mondo di ONE PIECE. Chiusa la faccenda Kaido e Big Mom a Wano, Rufy ha perso la scommessa con Kid e Law ed è stato costretto a salpare in questa direzione, non sapendo che questa è l'isola dove si nasconde il grande scienziato e genio Vegapunk.

Ed è proprio Vegapunk l'epicentro di questa saga, ambientata su un'isola molto particolare. Le sue condizioni meteo da isola invernale vengono completamente sovvertite dalla tecnologia dello scienziato, le cui invenzioni modificano meteo e gravità, oltre a tante altre cose. Egghead ormai si è mostrata più volte in ONE PIECE, con il suo livello inferiore, quello superiore e quello circostante l'isola, rimasto inalterato dalle invenzioni di Vegapunk.

Ma com'è Egghead a colori? Nel manga, l'isola ancora deve comparire. Eiichiro Oda ha deciso non ambientare nessuna delle nuove tavole a colori su quest'isola e, forse, tutto è rimandato alla nuova copertina. Tuttavia, in occasione della promozione di ONE PIECE volume 105, Shueisha ha portato un video in cui si intravede proprio quest'area. E così, si vede per la prima volta l'isola di Vegapunk a colori. La struttura creata dallo scienziato, poggiata su una base naturale, è principalmente viola e avvolta da qualche nube che rende il suo colore più scuro.

La struttura sulla sommità, Punk Record, è tuttavia coperta da un guscio rosa e lilla. Le immagini sono sfocate e poco nitide, visto lo stile 8-bit utilizzato per il video, però già da un assaggio dei colori ufficiali di questa nuova isola di ONE PIECE. Però ci sono tante altre teorie sulla saga di Egghead che potrebbero portare a dei cambiamenti nel breve periodo.