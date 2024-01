ONE PIECE, Egghead conquista i fan con la nuova opening: quanti segreti nascosti!

L'arrivo della nuova opening di One Piece ha fatto esplodere il web: l'anime si sta avviando verso il tanto atteso arco narrativo di Egghead dopo la fine degli eventi di Wano e le aspettative dei fan sono alle stelle. Gli appassionati hanno già scandagliato la sigla in ogni suo dettaglio: ecco tutti i dettagli emersi dall'analisi.

La nuova opening di One Piece si intitola "A-suu!" ed è stata realizzata dal cantante e compositore Hiroshi Kitadani. Gli appassionati più nostalgici lo ricorderanno per aver realizzato anche la primissima sigla dell'anime.

Ciò che più di tutto ha stupito i fan, però, è l'animazione della nuova sigla, ricca di dettagli e di scene inedite. Si tratta di un altro omaggio ai nostalgici delle prime saghe dell'anime, che vede al centro numerose scene tratte dall'intera storia di One Piece. Dai numerosi look di Luffy alla sua tanto amata trasformazione in Gear 5th in One Piece, la ciurma dei Cappelli di Paglia si tuffato in un mondo colorato e pieno di vitalità, pronti a combattere con tutte le proprie forze.

Oltre ai numerosi riferimenti alle precedenti saghe, sono presenti anche alcuni nuovi personaggi: il dottor Vegapunk e i suoi fidati assistenti sono ritratti in una delle scene della sigla, suggerendo che saranno tra i protagonisti principali di questo arco narrativo. Ci sono così tanti dettagli in questa nuova sigla di One Piece che bisogna osservarla attentamente per coglierli tutti. Per questo motivo, vi lasciamo in calce alla notizia gli screenshot della opening della Saga di Egghead, frame dopo frame.