ONE PIECE: Egghead è il miglior arco narrativo del manga di Oda?

Mentre l'anime di ONE PIECE si addentra in Egghead, la serie manga di Eiichiro Oda sembra avvicinarsi al gran finale di questa saga. Dopo le vicende accadute a Wano nessuno si sarebbe mai aspettato un'altra avventura così meravigliosa. Ma quello dell'Isola del Futuro può essere considerato come il miglior arco narrativo di ONE PIECE?

La Saga Finale di ONE PIECE è cominciata come meglio non si poteva. Egghead è una storia che include proprio tutto, offre un'ambientazione stilisticamente differente rispetto agli archi del passato ed è in grado di suscitare forti emozioni, oltre che, al contempo, di eletrizzare gli animi. Egghead è di sicuro tra le migliori saghe di ONE PIECE, ma forse non è ancora la migliore in assoluto. Fate però attenzione agli spoiler.

Su Egghead la storia è andata avanti in modi del tutto inaspettati. Abbiamo scoperto cosa è realmente accaduto durante il Reverie, chi ha ucciso Re Cobra e scoperto ulteriori dettagli sulla formazione del Governo Mondiale. Abbiamo visto le trasformazioni demoniache dei Cinque Astri di Saggezza e finalmente Im-sama è venuto allo scoperto. Ci sono stati combattimenti epici che hanno chiarito la posizione degli Imperatori e delle varie ciurme in cerca dei Road Poignee Griffe, un flashback sull'epico Incidente di God Valley, ma soprattutto la storia più emozionante dell'intera opera. Orso Bartholomew è stato il personaggio rivelazione di ONE PIECE, facendoci piangere più volte con la sua backstory. Abbiamo anche visto i Mugiwara contrapporsi a un Ammiraglio e a un Astro di Saggezza, sceso in campo per la prima volta, e un ritorno del tutto inaspettato.

Alla fine di Wano, ci si sarebbe aspettato un arco di transizione verso una destinazione importante. Eppure, Eiichiro Oda ci ha fatto dono di una delle saghe di ONE PIECE più belle di sempre, di sicuro nella top 3 del manga a prescindere dalle valutazioni soggettive. Per scoprire se effettivamente l'Isola del Futuro sia il miglior arco di ONE PIECE occorre però attendere il grande finale dell'incidente.