One Piece: la fine di Egghead presagisce un destino nefasto per Rufy?

Se l'annuncio di Vegapunk promette di scatenare un terremoto nel sistema socio-politico su cui si regge il mondo di One Piece, allo stesso tempo la battaglia su Egghead non sta di certo generando delle conseguenze meno nefaste. E in un contesto così incalcolabile anche un personaggio come Rufy rischia di andare incontro ad un destino imprevedibile.

Soffermandoci brevemente sugli sviluppi di cui è stato oggetto in questi ultimi capitoli il protagonista di One Piece, ecco che la traiettoria del pirata appare assolutamente sfuggente, sia perché ancora non è chiaro a quale grado di perfezionamento del potenziale di Nika stia tendendo Rufy, sia per i dubbi che gli ultimi eventi del racconto hanno sollevato nei lettori, soprattutto per quel che concerne il culmine (edificante? drammatico?) del percorso di Rufy su Egghead. Anche perché nel momento stesso in cui Cappello di Paglia sembrava aver finalmente sovvertito l'inerzia dell'incontro a suo favore, ecco che gli avvenimenti sottesi da Oda nel nuovo numero del manga – seppur non definitivi – hanno aperto a degli sviluppi indecifrabili, che potrebbero anche delineare delle soluzioni fino ad ora difficili da prevedere.

In attesa che primi spoiler di One Piece 1109 vengano confermati dall'uscita ufficiale del capitolo, c'è un fatto che le anticipazioni sembrano aver sotteso, su cui occorre ragionare: ovvero la ritrovata vigoria di Saturn grazie alla tramutazione completa nella forma Ushi-Oni, e l'inviolabilità (apparente) del suo corpo. Seppure capitolo dopo capitolo, Rufy stia perfezionando progressivamente la conoscenza che ha del potenziale di Nika, e delle soluzioni immaginifiche che la trasformazione nel Guerriero della Liberazione gli presenta, è pur vero che le novità che gli sono state assegnate da Oda non hanno (ancora) determinato un rovesciamento radicale dei rapporti di forza in campo, né hanno avvicinato i Mugiwara ad un possibile trionfo sull'isola.

Anzi, per adesso la vittoria sugli avversari, nonostante l'avvento dei giganti abbia certamente rimodulato i valori tra i due schieramenti, appare lontana dall'esser sublimata, soprattutto alla luce degli eventi a cui il mangaka ha alluso sia nella tavola finale del capitolo 1109, sia per quel che riguarda il potenziale dietro la forma inedita dell'Astro.

Se davvero la trasformazione finale di Saturn in One Piece è da intendere come il momento spartiacque di Egghead, molto lo dobbiamo alla natura stessa di questa trasmutazione: il Gorosei, come anticipato dai leak, non solo sembra completamente corrotto (da una prospettiva psicofisica) dal potere dell'Ushi-Oni - tanto da apparire completamente assuefatto al veleno che gli scorre nel corpo animalesco - ma non appare per nulla sorpreso né tanto meno colpito (sia in senso figurativo, che metaforico) dalla sequela di tecniche inedite con cui il pirata sta cercando di porre fine all'incontro. Al punto che Saturn sembra ormai aver trasceso le “questioni umane”, come se le sue carni non potessero più essere lacerate da colpi avversari, senza quindi causargli alcun dolore.

Ora è chiaro che i Mugiwara saranno in grado di scappare dall'isola, per poi recarsi nella terra dei giganti. Ma date le ultime novità, non è così scontato che l'epilogo della saga non possa quindi culminare con una vera e propria “fuga” da parte dei protagonisti: che da un lato confermerebbe la capacità della ciurma di sottrarsi, in definitiva, al giogo diabolico del Governo Mondiale; e dall'altro però segnalerebbe anche una “sconfitta” di Rufy e compagni, almeno da un punto di vista simbolico.