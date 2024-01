ONE PIECE, Egghead risolve uno dei più grossi problemi dell'anime: si cambia passo!

L'anime di ONE PIECE ha cominciato il 2024 addentrandosi in un nuovo arco narrativo, quello dell'Isola del Futuro. Questa nuova saga comporta numerosi cambiamenti, uno su tutti un cambio di passo che risolve uno dei più grossi problemi della serie. Si cambia tutto con l'introduzione di nuove scene originali!

L'esordio di Egghead nell'anime di ONE PIECE è stato esplosivo. TOEI ha convinto tutti con un clamoroso cambio di stile, ora più morbido e colorato rispetto al passato. In ONE PIECE sono state introdotte nuove sigle, a quanto pare apprezzatissime dal pubblico, ma anche delle scene originali che non riprendono il manga.

L'anime di ONE PIECE si avvicina sempre più al manga pubblicato da Oda. Negli ultimi tempi TOEI stava adattando un capitolo a episodio, ma questo approccio sta avvicinando troppo la trasmissione dell'anime alla pubblicazione del manga. Contando che l'anime viene mandato in onda settimanalmente e che invece il manga procede a un passo molto più lento, con poco più di 30 capitoli pubblicati all'anno, TOEI stava rischiando di superare lo scritto di Oda. Lo staff dell'anime ha però trovato una soluzione geniale.

Piuttosto che inserire una saga filler tra Wano ed Egghead, TOEI ha fatto rotta verso l'Isola del Futuro. C'è però un piccolo prezzo da pagare, ogni episodio di questo arco sarà molto più breve del solito. Contando che una puntata dura mediamente circa 22 minuti, si possono escludere circa 4-5 minuti delle sigle di apertura e chiusura, e quasi due minuti di anticipazioni sul prossimo episodio. Per accorciare ulteriormente la durata, è stata inserita anche una piccola spiegazione da parte di Robin e Chopper. Con delle animazioni in stile chibi, che permettono allo studio di non sperperare le risorse a disposizione, i due Mugiwara in questione hanno affrontato un riepilogo su Sabo. Su un totale di 22 minuti di puntata, ad esempio, in questo modo si hanno solamente circa 15 min di avventura effettiva. Il pericolo di avvicinarsi troppo al manga è stato così evitato.