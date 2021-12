ONE PIECE, Eiichiro Oda a 360°: il riassunto dell'ultima intervista

Con la pausa di Jump per le vacanze natalizie, anche Eiichiro Oda, l'autore di ONE PIECE, ha potuto concedersi un momento in più per riposarsi e concedere così più tempo alle interviste a cui raramente partecipa visto i ritmi frenetici della serializzazione del suo manga.

Appena una settimana fa Oda aveva partecipato ad un'intervista in cui svelava alcuni retroscena della sua vita privata ormai in parte condizionata dalla sua routine lavorativa. Qualche giorno fa il sensei è stato invitato ad una nuova trasmissione televisiva per raccontare ai suoi lettori qualche curiosità in più sulla sua vita. Un estratto della sua intervista in questione è riassunta in punti qua sotto:

Alla domanda in merito alla sua personalità, Oda si è descritto come un individuo "molto fiducioso", "egoista", "qualcuno che ama andare a cena con gli altri";

Oda si lamenta che adesso, a causa della sua popolarità, solo la sua famiglia lo rimprovera... Recentemente, ad esempio, sua moglie gli ha detto: "ti comporti in maniera troppo maleducata con gli altri";

Anche quando gli altri parlano con lui, alle volte senza rendersene conto l'autore continua a pensare ai manga;

Domanda: Se trovassi un piccolo buco su un muro con la scritta "Non sbirciare", come sbirceresti? Ma soprattutto, cosa vedresti dentro quel buco?

Risposta: "Non appena proverei a sbirciare una scimmia, dall'altra parte del buco, me lo impedirebbe con una banana. Ecco che allora infilerei il mio muso così velocemente da costringere la scimmia ad arrendersi. Da dentro il buco, invece, scorgerei un "mondo rosa";

