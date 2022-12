ONE PIECE: Eiichiro Oda anticipa uno scontro fondamentale in arrivo nel 2023

Il 2022 è stato un anno fondamentale per l’opera di Eiichiro Oda. ONE PIECE continua a macinare record, e dopo l’incredibile successo e accoglienza riservati all’ultima pellicola, ONE PIECE: RED, il maestro è tornato a informare gli appassionati con un’importante novità relativa ad uno degli scontri che leggeremo nel corso del 2023.

Come potete infatti leggere nel post di @sandman_AP riportato in fondo alla pagina, durante il Jump Festa 2023, uno degli eventi più rilevanti per il futuro dell’animazione e del fumetto giapponese limitato ai titoli pubblicati da Shueisha, Oda ha voluto stuzzicare l’interesse dei fan affermando che nel corso dei prossimi dodici mesi potremmo assistere ad uno degli scontri più attesi e centrali nella storia: “Sorprendentemente, quel personaggio e quel personaggio combatteranno nel 2023. Spero che non muoia nessuno!”.

Ovviamente parole così generiche hanno portato a teorie e ipotesi da parte della community. Alcuni hanno avanzato la possibilità di vedere Luffy contro Akainu, per vendicare la morte di suo fratello Portuguese D. Ace. Secondo altri invece potremmo assistere all’epica battaglia tra Shanks e Barbanera, due Imperatori tra i più potenti dell’intera opera, e forse scoprire quali siano i reali poteri del Rosso. È possibile anche che vedremo Luffy contro Buggy in una sorta di battesimo del fuoco tra i due nuovi Imperatori, succeduti a Kaido e Big Mom.

Qual è la vostra ipotesi? Chi vedremo affrontarsi nel 2023? Ditecelo nella sezione commenti. Per finire ricordiamo che un’AI ha trasformato i Mugiwara in dei villain, e vi lasciamo alle teorie sui prossimi Seraphim.