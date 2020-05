ONE PIECE: Eiichiro Oda aveva già anticipato il futuro di Sanji in questa tavola?

Il sangue che scorre in una famiglia per molti è fondamentale, con risvolti sia positivi che negativi. E questo argomento è occorso più volte in ONE PIECE, sfociando nei soliti discorsi sulle colpe dei padri che ricadono sui figli o essere legati a famiglie maledette. I personaggi che ne sanno qualcosa sono Ace e, naturalmente, anche Sanji.

Fino alla conclusione della saga di Dressrosa, in ONE PIECE non era mai stata fatta molta attenzione al passato di Sanji tolti i suoi trascorsi al Baratie e a Zeff. Ma con l'arrivo del poster "solo vivo" e l'arco di Zou si è iniziata a intravedere una nuova trama che ha portato alla scoperta della famiglia Vinsmoke e di come Sanji sia in realtà uno dei figli di Jajji. Il Germa 66 aveva ancora una volta fatto intravedere l'importanza dei legami familiari.

Anche Cricket ne sa qualcosa e in una scena dell'arco di Jaya di ONE PIECE. Il discendente di Mont Blanc Noland parla dei suoi trascorsi e di come sia incatenato al suo sangue fin da piccolo, chiedendosi cosa ne possano sapere Rufy e gli altri. Nella seconda vignetta però, mentre tutti sono al fianco di Cricket, Sanji rimane in disparte e lo vediamo in primo piano con un'espressione stoica, senza menzionare una parola. Una posa che col senno di poi risulta piuttosto particolare.



Eiichiro Oda è riconosciuto per mettere anche i più piccoli dettagli nei capitoli di ONE PIECE, come accaduto qualche giorno fa col capitolo 980 e il suo easter egg su Pokémon, e questo potrebbe essere stato uno dei momenti in cui era stato anticipato che Sanji aveva problemi familiari ben più importanti di quelli che conoscevamo all'epoca.

