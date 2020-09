ONE PIECE: Eiichiro Oda avvia un countdown per festeggiare l'uscita del capitolo 1000

Sono passati più di ventitré anni dall'uscita del primo capitolo di ONE PIECE, una delle serie più importanti e famose al mondo. Eiichiro Oda, il suo autore, ha avuto modo di celebrare decine di traguardi e di infrangere altrettanti record nel corso della sua lunga carriera, ma a quanto pare la voglia di festeggiare non è ancora scomparsa.

Come potete vedere in calce infatti, sul profilo Twitter ufficiale del mangaka è comparsa una particolare illustrazione, in cui possiamo vedere l'uomo-pesce Jinbe e un "10" a caratteri cubitali alla sua destra. Come sicuramente avrete capito si tratta di un countdown, al termine del quale i fan potranno unirsi per festeggiare l'uscita dell'attesissimo capitolo 1000.

ONE PIECE è sempre stato un manga estremamente consistente, sia dal punto di vista qualitativo che da quello delle pubblicazioni. L'opera di Oda è sempre riuscita a tenere alto l'interesse dei fan, e al netto di eventi straordinari - quali, ad esempio, lo scoppio della pandemia Coronavirus - la serializzazione non è mai stata interrotta ne ha subito clamorosi ritardi.

Con oltre 470 milioni di copie in circolazione e ben 96 Volumi pubblicati, ONE PIECE è diventato il manga più redditizio della storia, titolo che difficilmente gli sarà strappato con facilità. La pubblicazione del numero 1000 non è che l'ennesima buona ragione per festeggiare il successo dell'opera, e vedremo se Eiichiro Oda deciderà di celebrare la ricorrenza in un modo speciale.

Vi ricordiamo che la prossima illustrazione sarà pubblicata il 27 settembre, data di uscita di ONE PIECE 991. Per prepararvi all'attesa potete anche leggere il nostro approfondimento sull'ultima uscita, il numero 990.