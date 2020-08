ONE PIECE: Oda ci farà capire quando si concluderà Wanokuni con le cover del manga

I fan di ONE PIECE vanno alla ricerca affannosa in ogni capitolo di elementi che possano preludere a certi sviluppi nella storia. Ormai questa abitudine va avanti da anni, considerato quanto è ben intersecato ogni personaggio del mondo piratesco creato da Oda. E ora che ci avviciniamo al finale di ONE PIECE tutto diventa più importante.

Oda nasconde dettagli praticamente ovunque e un fan potrebbe aver appena trovato un importante legame tra le copertine dei tankobon di ONE PIECE che permetterebbero di capire quando si concluderà Wanokuni, la saga in corso.

Come scoperto dal fan, in quattro saghe (Alabasta, Enies Lobby, Dressrosa, Whole Cake Island) Eiichiro Oda ha usato alcune composizioni particolari consecutivamente che hanno poi portato alle fasi conclusive della saga in questione. Partiamo con gli esempi.

Nella saga di Alabasta, il volume 21 mostra il gruppo nemico, ovvero la Baroque Works, seguito nel volume 22 dal gruppo di protagonisti. Nel volume 23 terminò invece lo scontro tra Crocodile e Rufy. Passiamo alla saga successiva, quella di Enies Lobby. Nel volume 42 la CP9 fu protagonista della copertina, seguita dai Mugiwara nel volume 43. Lo scontro tra Rufy e Rob Lucci si concluse nel volume 44.

Proseguiamo anche con le ultime due saghe: per Dressrosa abbiamo visto la Donquijote Family riunirsi sulla copertina del volume 77, seguito da Rufy, i pochi compagni presenti sull'isola, Law e il resto dell'alleanza sul volume 78. E non a caso, nel volume 79 si è concluso lo scontro tra Rufy e Doflamingo. Infine lo stesso ragionamento vale per Whole Cake Island, dove a famiglia di Big Mom si è riunita sulla cover di ONE PIECE 87, la ciurma di Rufy nel volume 88 e il finale di Rufy VS Katakuri c'è stato nell'89.

Pertanto, seguendo questo pattern, nel momento in cui verrà mostrata la copertina di tutta la ciurma di Kaido al completo su un volume di ONE PIECE allora potremmo star assistendo alle fasi finali di Wanokuni. Avevate notato questa curiosità?