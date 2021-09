ONE PIECE: Eiichiro Oda conferma la transessualità di un personaggio

Il mondo di ONE PIECE è molto variegato ed è spesso stato aperto anche a tematiche che raramente vengono toccate in uno shonen. È da tempo che esistono gli okama nel manga di Oda, ma l'autore con la saga di Wano ha deciso di approfondire certe situazioni presentando Kiku e altri individui. Col databook Vivre Card ne ha approfonditi alcuni.

Abbiamo conosciuto meglio alcuni personaggi dei pirati delle Cento Bestie e di Wano, ma c'è stato spazio anche per individui che abbiamo visto molti volumi fa. Uno di questi è Morley, un membro dell'Armata Rivoluzionaria e uno dei più forti del gruppo. È passato molto tempo dalla sua fugace apparizione in ONE PIECE, ma il mangaka ha sfruttato l'arrivo del databook Vivre Card per rivelare un'informazione su di lui.

Come spiegato dalla scheda del personaggio, Morley è transessuale. Più specificatamente, il termine utilizzato è "newkama", sfruttato appunto per descrivere personaggi che hanno avuto una transizione, accompagnato da una descrizione che abbiamo già visto usare per Kiku: uomo fuori ma donna nel cuore. Il Vivre Card descrive quindi Morley come "una timida e fanciullesca scavatrice della razza dei giganti" e in giapponese usa il termine "atashi" per parlare di sé, utilizzato principalmente dalle ragazzine per esprimersi in modo carino.

Nelle SBS di ONE PIECE 100 sono arrivate invece altre informazioni sulla CP9 e CP0, Page One, Ulti e tanti altri personaggi che popolano questo ricco universo piratesco creato da Eiichiro Oda.