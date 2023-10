ONE PIECE: Eiichiro Oda sta creando la copertina del volume 107, ecco come sarà!

Nel corso degli ultimi mesi, Eiichiro Oda ha raccontato tante situazioni che stanno avvenendo nel mondo di ONE PIECE. L'attenzione si è spostata e non è stata dedicata più esclusivamente a Egghead, l'isola del futuro sulla quale si trovano i pirati di cappello di paglia, pronti al salvataggio di Vegapunk finito nelle mire del Governo Mondiale.

Un Governo Mondiale che si muove ad ampio spettro e proprio loro in generale sono stati i grandi protagonisti dell'ultimo periodo. Da una parte ci sono i loro ufficiali del CP0 a Egghead, dall'altra i Cinque Astri di Saggezza si sono messi in gioco grazie al flashback di Sabo che ha raccontato cos'è successo davvero al Reverie. Ma non va dimenticato che anche la marina si è mossa, guidata da Monkey D. Garp, che ha invaso l'isola di Hachinosu con un gran numero di membri della SWORD.

Tutto questo è stato catturato da Eiichiro Oda per la copertina di ONE PIECE volume 107. Il prossimo tankobon della saga arriverà in Giappone a breve, e verrà pubblicizzato proprio dalla prossima cover. Questa illustrazione deve però ancora arrivare in via ufficiale, dato che il mangaka si sta cimentando ora nella fase di disegno. Come si può vedere dal video pubblicato da Eiichiro_staff, account Twitter ufficiale di ONE PIECE che si occupa di mostrare tanti dietro le quinte sul manga, l'autore ha avuto diverse idee per la composizione della copertina.

Alla fine ha optato per un'immagine con Rufy al centro che corre, mentre tutti intorno ci sono i grandi protagonisti di questo volume, dai rivoluzionari di Sabo ai marine di Garp, con questi ultimi che sono la maggioranza. Vi piace cos'ha proposto il mangaka, in attesa di vedere l'illustrazione ufficiale di ONE PIECE 107 in uscita a giorni?