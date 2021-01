ONE PIECE: Eiichiro Oda potrebbe decidere di cambiare il finale? la risposta dell'editor

Non è semplice far cambiare le idee ad Eiichiro Oda, il papà di ONE PIECE. Lui stesso, infatti, ha immaginato il finale del suo capolavoro già nel lontano 1999 e oggi non sta facendo altro che indirizzare la storia verso la conclusione che ha programmato. Tuttavia, ci sono possibilità che il sensei decida di cambiare all'ultimo momento?

In occasione dell'uscita del capitolo 1000, Oda ha annunciato che il manga si sta davvero avvicinando al finale, sintomo che la storia sta procedendo proprio come aveva previsto. Nel corso di un evento televisivo andato in onda in Giappone nelle scorse ore, l'editor del manga, Iwasaki Yuuji, ha risposto ad alcune domande sul finale dell'opera, nella fattispecie in merito alle possibilità che possa cambiare. Una volta, nel 2017, Oda disse che se i fan avessero azzeccato con le teorie la conclusione da lui immaginata allora avrebbe cambiato direttamente il finale, sempre per una questione di imprevedibilità.

Ad ogni modo, Iwasaki ha voluto rassicurare tutti: No, Oda non cambierà il finale di ONE PIECE, e non lo farà nemmeno se la teoria di una fan dovesse rivelarsi infine corretta. Tuttavia, l'editor ha aggiunto che il rischio attualmente non si pone nemmeno dato che nessuno si è ancora avvicinato al contenuto del capitolo finale del capolavoro di Eiichiro Oda. Lo stesso Iwasaki passa molto tempo su YouYube a spulciare le teorie dei fan, motivo per cui le sue parole possono anche essere effettivamente prese alla lettera.

E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole? Diteci la vostra, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti.