ONE PIECE: Eiichiro Oda ha deciso di mostrare il vero Oden Kozuki

È partito il terzo atto di Wanokuni, con ONE PIECE che si è incentrato momentaneamente sugli eventi antecedenti all'assalto a Onigashima. La ciurma di cappello di paglia sembrava preparata a dovere, ma le macchinazioni dello shogun Orochi sembrano aver fortemente rallentato i piani. Nella disperazione, i samurai si ricordano del prode Oden Kozuki.

Finora abbiamo saputo poco di Oden Kozuki, se non che era un uomo particolarmente forte e che è riuscito a infliggere addirittura una ferita a Kaido. I pochi sprazzi di passato sono stati sparsi per tanti capitoli di ONE PIECE, ma ora Eiichiro Oda ci lancia in quello che sembra un lungo flashback con il padre di Momonosuke e Hiyori come protagonista.

Fin dall'inizio viene fatto notare come Oden sia un ragazzo piuttosto problematico e con una grande voglia di salpare per i mari. Mentre finora l'avevamo visto sempre di spalle o raffigurato con un'ombra nera, adesso Oda ce lo mostra: il diciottenne Oden visto nel capitolo ha una strana capigliatura, mentre indossa i classici abiti da samurai.

Il suo comportamento è una delle cose che più salta all'occhio: lo si vede mentre fa una brace sulla pira di un defunto, scatenando l'ira dei familiari. Le donne però svengono alla sua vista e ai suoi atteggiamenti, mentre sul finale del capitolo 960 di ONE PIECE decide di prendere l'iniziativa per fermare la carica dei cinghiali che potrebbe distruggere la capitale dei fiori. Cos'avrà in serbo Oda per questo personaggio del passato?