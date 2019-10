ONE PIECE: Eiichiro Oda ha deciso di uccidere altri personaggi?

Eiichiro Oda, nel corso degli anni, è stato accusato diverse volte di evitare di uccidere i propri personaggi. Oltre le famosissime morti di Ace e Barbabianca, infatti, si contano ben pochi decessi considerati gli eventi e la mole di personaggi di ONE PIECE. Tuttavia gli ultimi capitoli sembrano orientarsi verso nuovi lidi, specie su Wanokuni.

Dopo la morte di Pedro durante Whole Cake Island, siamo stati introdotti a Wanokuni dove, durante il secondo atto, abbiamo assistito al decesso dopo l'esecuzione di Yasuie, l'ex-daimyo dei Kozuki. Il capitolo 959 di ONE PIECE potrebbe aver appena introdotto però la morte di altri personaggi, tra cui quella di O-Tsuru, moglie di Kin'emon.

Nei giorni precedenti all'assalto di Onigashima, le forze di Kaido hanno rastrellato le città in cerca dei dissidenti e dei ladri del raccolto. Per evitare che il villaggio di Rasetsu venisse decimato per ripicca, O-Tsuru tenta di trovare una soluzione e assumersi la colpa, tuttavia i cittadini la anticipano rivelando di essere stati loro a razziare le piantagioni.

Ciò ha fatto inevitabilmente arrabbiare Holdem e le sue forze che, come veniamo a sapere da Kin'emon qualche giorno dopo, ha raso al suolo il villaggio di Rasetsu uccidendone gli abitanti e, tra questi, sembra essere confermata anche la presenza di O-Tsuru. La donna potrebbe essere quindi stata una nuova vittima della furia di Kaido e Orochi, che durante Wanokuni assisteremo ad altre morti eccellenti? Intanto, il capitolo 959 di ONE PIECE è stato corretto in seguito a un errore.