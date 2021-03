ONE PIECE: Eiichiro Oda disegna le pagine del manga in questo video

La stesura di ONE PIECE procede ormai da più di vent'anni ed in tutto questo tempo le avventure di Luffy e la sua ciurma hanno appassionato un enorme numero di lettori. Andiamo insieme a scoprire qual è parte del procedimento creativo che dà vita all'opera.

Le pagine del manga attualmente sono teatro di numerosi scontri tra il gruppo composto dai protagonisti ed i loro alleati e la terribile coalizione dei due imperatori Kaido e Big Mom. Mentre si attendono le nuove storie pubblicate sullo Shonen Jump nella speranza che vengano svelati i numerosi misteri che accompagnano la serie, come quello legato al sangue di Kaido di cui si è parlato nell'ultimo capitolo di ONE PIECE, gli appassionati hanno la possibilità di osservare il mangaka all'opera.

Tramite l'account Twitter ufficiale è stato condiviso un video realizzato con la tecnica timelapse in cui si osserva la realizzazione di alcune tavole da parte del mangaka Eiichiro Oda. Il processo, riportato nel post in calce alla news, sembra che porti alla creazione di alcune copertine e pagine a colori del manga, possiamo infatti notare la presenza dei protagonisti dell'opera e gli attuali antagonisti della saga di Wano in svariate pose come già accaduto in numerose altri disegni che spesso introducono i fan alla lettura delle nuove storie.

Voi cosa ne pensate di questo video e del processo di realizzazione di Oda? Fatecelo sapere lasciandoci un commento qui sotto.

Infine ricordo che secondo l'editor di ONE PIECE al termine del manga mancherebbero cinque anni.