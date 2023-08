One Piece: Eiichiro Oda elogia le grandi donne presenti nel proprio manga!

One Piece si sta preparando per una nuova avventura con l'adattamento di Netflix all'orizzonte. In un'intervista, il creatore della serie Eiichiro Oda ha parlato con il New York Times di quanto siano vitali le eroine del manga per la storia complessiva.

L'aggiornamento arriva dallo stesso Oda che ha rilasciato una particolare intervista in America per promuovere il lancio del film di One Piece di Netflix. Il creatore ha parlato a lungo del progetto e della sua determinazione a superare la lunga collezione di fallimenti degli anime di Hollywood.

Quando gli è stato chiesto delle eroine di One Piece, Oda ha avuto solo complimenti da condividere mentre discuteva del modo in cui Nami e Robin operano. "Ci sono molte donne forti nel mondo di One Piece: donne con intelligenza come Robin, o con abilità come Nami. Ci sono anche donne attraenti e forti tra i pirati nemici", ha condiviso.

"Nei manga che leggevo da bambino, c'era sempre un punto in cui l'eroina esisteva solo per essere salvata. Questo non mi andava bene; non volevo creare una storia su donne rapite e salvate. Volevo raffigurare donne che sanno combattere per se stesse e non hanno bisogno di essere salvate. Se arriva il momento in cui sono sopraffatte, i loro compagni di bordo le aiuteranno, e viceversa."

Oda è cresciuto con tutti i tipi di manga e la loro interpretazione delle eroine non gli è mai piaciuta. Le donne possono essere forti e belle, quindi questo è ciò che intendeva creare nella sua opera originale.

Da Vivi a Carrot, One Piece è pieno di eroine intraprendenti che hanno il potere di sostenere il loro ingegno. Non hanno bisogno di essere salvate dalle loro controparti maschili e, per personaggi come Robin, i loro doni sono davvero unici nel loro genere.

Che si tratti di bellezza o intelligenza, le eroine di One Piece hanno tutto, e questa varietà è stata creata con un intento. Oda non voleva che le donne di One Piece fossero semplici damigelle. Quindi, quando One Piece di Netflix verrà pubblicato il 31 agosto, ci sarà molto da aspettarsi da Nami e altre.