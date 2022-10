ONE PIECE: Eiichiro Oda eroe della Prefettura di Kumamoto: il premio omaggio alla carriera

Eiichiro Oda è originario della Prefettura di Kumamoto, un luogo che per il papà di ONE PIECE ha sempre avuto un ruolo importante nella sua vita. La sua terra natale è stata protagonista della sua vita anche quando si è trasferito per la serializzazione del suo attuale capolavoro, come si vede in alcune speciali iniziative.

Il terremoto del 2016 che ha coinvolto la prefettura di Kumamoto ha messo il paesino in ginocchio tanto da convincere il sensei ad effettuare delle donazioni milionarie, a nome di Rufy, per dare una mano con le ricostruzioni. In seguito la prefettura decise di omaggiare il mangaka attraverso una serie di statue dei Mugiwara collocati in zone strategiche e turistiche della provincia, un'idea geniale e che ha avuto un ottimo riscontro a livello economico e mediatico.

Il suo intervento, i progetti svolti in loco e il suo contributo all'industria manga hanno portato il governo di Kumamoto ad onorare Oda con un premio alla carriera, il 'Kumanichi Manga Cultural Award'. Per ovvi motivi, alla donazione del premio il sensei non ha potuto presenziare, motivo per cui lo staff editoriale ha ritirato la targhetta a suo nome.

