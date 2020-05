ONE PIECE: Eiichiro Oda ha gettato le basi per lo scontro di Zoro a Onigashima

Il primo membro a entrare nella ciurma Mugiwara è stato Roronoa Zoro, detto il cacciatore di pirati. Ha diverse caratteristiche diventate iconiche, tra cui la capacità di perdersi in ogni modo possibile e immaginabile, talvolta anche con una guida al fianco. ONE PIECE ci ha mostrato diverse volte la scena in cui Zoro si perde su un'isola.

A Onigashima, teatro della battaglia più importante di ONE PIECE che vedrà contrapporsi Rufy e la sua alleanza a Big Mom e Kaido, per Zoro ci sarà sicuramente uno scontro speciale. Non sappiamo ancora quali sono i piani di Eiichiro Oda per il personaggio, ma sicuramente il capitolo 979 di ONE PIECE è stato fondamentale nel far compiere il primo passo al personaggio verso uno dei suoi scontri più difficili.

Rufy è andato alla ricerca di Kidd e Zoro gli è andato al seguito per fermarlo, sapendo che il proprio capitano non è il tipo da mantenere la calma. Sappiamo tutti però che Zoro si perderà tra i cunicoli labirintici di Onigashima, e lo sanno anche gli altri esponenti dei Mugiwara, disperati per la notizia data da Jinbe.

Da qui in poi è molto probabile che Zoro vagherà da solo per Onigashima finché, a battaglia iniziata, non arriverà l'attesissimo scontro che coinvolgerà il pirata con un membro importante della fazione nemica. Voi con chi credete che si scontrerà Zoro? Intanto ONE PIECE torna in pausa e non sarà pubblicato questa settimana.