ONE PIECE: Eiichiro Oda immagina Franky a 50 e 70 anni, ma in due varianti

Eiichiro Oda, il papà di ONE PIECE, ha costruito una ciurma davvero particolare per il Capitano dei Mugiwara, Monkey D. Rufy, con personaggi tutti variegati tra loro. Tra i componenti della sua banda, infatti, spiccano alcuni pirati piuttosto eccentrici come il micidiale carpentiere Franky.

Stando alla nuova opening di ONE PIECE Franky è il quinto componente più forte dei Mugiwara, personaggio che ha avuto un ruolo chiave nella costruzione della Thousand Sunny, l’imbarcazione della ciurma di Cappello di Paglia ed erede della Going Merry. Ed è proprio il noto personaggio ad aver ricevuto un particolare omaggio dall’autore nell’ultimo volume del manga.

Il sensei, infatti, ha inserito all’interno degli SBS del volume 101 di ONE PIECE, l’angolo di botta e risposta tra Oda e i fan, uno sketch che immagina Franky a 50 e 70 anni. Il maestro, tuttavia, ha giocato coi suoi lettori e ha inserito ben due versioni del pirata, una in cui mantiene “caratteristiche umane” e l’altra, invece, in cui diventa una vera e propria macchina da guerra.

Ad ogni modo potete dare un’occhiata a questo sketch tra gli allegati in calce alla notizia. E voi, invece, cosa ne pensate di questa reinterpretazione di Franky da anziano? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.