ONE PIECE, Eiichiro Oda incontra Gege Akutami: l'impressione sull'autore di Jujutsu Kaisen

Weekly Shonen Jump sta vivendo uno dei suoi periodi migliori grazie alla scrittura di autori fenomenali come Eiichiro Oda e Gege Akutami. I due mangaka, che si trovano attualmente in una situazione lavorativa simile con le loro opere ormai indirizzate verso l'epilogo, hanno avuto modo di incontrarsi per la prima volta.

Mentre in ONE PIECE i lettori stanno lentamente scoprendo i segreti sul Governo Mondiale, in Jujutsu Kaisen sta per svolgersi la battaglia finale. Le due opere sono le più attese dai lettori della rivista settimanale, che approfittando della pausa di Jujutsu Kaisen e di quella prossima di ONE PIECE ha organizzato un evento poco comune nel settore. Con i mangaka sempre oberati di lavoro per rispettare le scadenze è infatti piuttosto difficile organizzare incontri tra loro.

Eiichiro Oda ha potuto incontrare Gege Akutami in occasione dei Tezuka Awards, di cui entrambi hanno fatto parte della giuria. Sul numero 27 dell'anno di Weekly Shonen Jump è arrivato il commento di Oda sulla conoscenza con Akutami. "Mentre facevo parte della giuria del Premio Tezuka, ho avuto una converazione con Gege Akutami per la prima volta in vita mia. Che persona seria e nobile".

L'iconico autore di ONE PIECE ha speso buone parole nei confronti del collega, dimostrandosi, dopo lo scambio di encomi con il mangaka di Naruto, ancora una volta molto rispettoso verso quelli che a conti fatti sono suoi rivali.