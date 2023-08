One Piece: per Eiichiro Oda, il manga dovrebbe ricevere un'intera serie live-action

Il recente film live-action di One Piece prodotto da Netflix è stato estremamente acclamato dal creatore dell'opera originale Eiichiro Oda, che non ha negato che una serie così grande meritava assolutamente un film simile.

La star del One Piece di Netflix, Iñaki Godoy, che interpreta il coraggioso e gommoso protagonista pirata della serie, Monkey D. Rufy, ha potuto fare un viaggio nel mondo di Eiichiro Oda e incontrare il leggendario mangaka in persona.

Durante la loro conversazione, Eiichiro Oda ha raccontato a Godoy che nel momento stesso in cui ha visto la sua audizione l'ha immaginato perfetto per il ruolo, come se fosse la reincarnazione di Rufy.

Oda ha svelato che una delle sue paure maggiori fosse quella di adattare la propria opera in un live-action, visto che per anime di questo calibro è spesso un'arma a doppio taglio. Tuttavia, tutti gli attori del noto film di Netflix hanno saputo dare pari dignità ai personaggi originali, tant'è che lo stesso autore ha desiderato che One Piece ricevesse un'intera serie live-action.

"La mia più grande preoccupazione riguardo al live-action era se saremmo riusciti a trovare qualcuno come Rufy," ha detto inoltre Oda. "Ma stavo guardando varie registrazioni di audizioni, e quando ti ho visto, ho iniziato a ridere... Sei proprio come il personaggio che disegno nel manga. Ho pensato intuitivamente, 'Quello è Rufy.'".

Una delle domande che si sono posti in quest'incontro era come mai, fra tanti momenti, la serie abbia ricevuto un adattamento proprio adesso. Eiichiro Oda ha spiegato che solo ad oggi la cinematografia è riuscita a star al passo della follia della sua immaginazionee. Dunque, di questi tempi l'opera potrebbe ottenere un adattamento live-action addirittura in forma di serie tv, e per Oda se al merita assolutamente.

"Allora, 26 anni fa, quando ho iniziato One Piece , non era possibile adattare un manga come questo in live-action. Ma, a un certo punto, la qualità della CG e degli effetti visivi ha iniziato davvero a migliorare, e potevi dare vita a qualsiasi cosa.", ha accuratamente spiegato Oda, "Dopo aver visto molte cose del genere, ho deciso di fare il grande passo, immaginando che se avessimo trovato una squadra affidabile, avremmo potuto farcela e adattarla al live-action."