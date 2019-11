ONE PIECE: Eiichiro Oda ci mostra com'erano alcuni personaggi da bambini!

Eiichiro Oda ha ormai dimostrato più volte di essere uno dei più grandi mangaka al mondo, se non il più grande, al momento. Con ONE PIECE del resto, il sensei ha saputo costruire una storia pazzesca, longeva, con un'ambientazione spettacolare e dei personaggi carismatici, seguita da milioni di persone intorno al globo.

Il manga è attualmente è fermo al capitolo 961, distribuito lo scorso 2 novembre, e rimarrà in hiatus fino alla pubblicazione del prossimo numero atteso per il 17 novembre. A riempire il vuoto lasciato dall'opera però ci ha pensato l'utente Reddit Abi_Ram, condividendo un bellissimo sketch realizzato proprio da Oda e dedicato ad alcuni dei personaggi secondari più amati dai fan.

Come potete vedere in calce infatti, l'autore ha realizzato una striscia ritraente le versioni "fanciullesche" di Monkey D. Garp, Trafalgar Law, Hawkins e molti altri fan favorite. La gente nei commenti ha dibattuto su chi fosse il più carino, quindi non perdete l'occasione per farci sapere la vostra!

Noi intanto vi ricordiamo che l'anime di ONE PIECE è tutt'altro che fermo, visto che lo scorso 10 novembre è stato adattato il capitolo 919 del manga. La puntata numero 910, intitolata "Un samurai leggendario - L'uomo che Roger ammirava!", sarà trasmessa il 17 novembre, stesso giorno in cui riprenderà la distribuzione dell'opera cartacea.