ONE PIECE: Eiichiro Oda ci mostra come apparirebbe Sabo all'età di 40 e 60 anni!

Sebbene i vari protagonisti di ONE PIECE siano ancora molto giovani, prima o poi la vecchiaia colpirà anche loro. A tal proposito, Eiichiro Oda ha recentemente disegnato la versione anziana di Sabo, il secondo fratello del protagonista Monkey D. Luffy.

Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione emersa in rete nelle ultime ore (e probabilmente tratta dal 90° tankobon di ONE PIECE) ci mostra come apparirebbe il giovane Sabo all’età di 40 e 60 anni. Curiosamente, Oda ha creato due diversi “percorsi evolutivi” per l'attuale utilizzatore del frutto Mera Mera (Foco Foco): uno caratterizzato da lunghi baffi e da un aspetto piuttosto buffo, l’altro decisamente più sobrio.



Non è chiaro il motivo per cui il creatore di ONE PIECE abbia voluto creare così tante varianti del personaggio, e in attesa di conoscere il significato dei testi che accompagno i suoi bozzetti, vi invitiamo ad utilizzare il riquadro dei commenti per indicare il percorso evolutivo che, secondo il vostro parere, si adatterebbe meglio al giovane rivoluzionario che appunto milita nell'armata di Monkey D. Dragon.

Come i fan più attenti ricorderanno, il sensei Oda, solo qualche mese fa, ci aveva già mostrato come apparirebbero Luffy ed Ace all’età di 40 e 60 anni. Dato il successo di questi curiosi bozzetti, non è detto che il mangaka, in futuro, non possa mostrarci le versioni invecchiate di personaggi come Trafalgar Law, Roronoa Zoro o Sanji Vinsmoke. Magari anche alcune delle fanciulle da lui create.