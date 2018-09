ONE PIECE: Eiichiro Oda ci mostra come sarebbero i figli di Crocodile, Mihawk e Doflamingo

Vi siete mai chiesti come sarebbero i personaggi di ONE PIECE se diventassero padri, un giorno? Di sicuro sì, ma forse non vi siete mai posti questo interrogativo in riferimento ad alcuni comprimari o villain dell'opera. Grazie alla curiosità di un fan, però, Eiichiro Oda ci mostra come sarebbero i figli di Crocodile, Mihawk e Doflamingo!

Un appassionato di ONE PIECE ha infatti chiesto al creatore di illustrare i potenziali pargoli dei tre membri della Flotta dei Sette: nelle SBS del volume 90, ovvero gli angoli dedicati ai Q&A direttamente tra i fan e l'autore, Eiichiro Oda ha esaudito questo desiderio.

Nella parte inferiore della pagina, che potete visualizzare in calce, potete ammirare gli sketch che ritraggono i figli immaginari (rispettivamente, andando da sinistra verso destra) di Crocodile, Dracul Mihawk e Donquixotte Doflamingo.

Riuscireste a immaginare come sarebbero questi personaggi in veste di padri? Lo stesso Oda si interroga a tal proposito, come dimostra il commento allegato nelle SBS del volume 90 di ONE PIECE: "Mi chiedo se questi personaggi abbiano esperienza come uomini sposati. Non so se avranno davvero dei figli, ma intanto godetevi questi disegni che sono frutto della mia immaginazione".

Cosa ne pensate di questa piccola parentesi? Quali personaggi dell'opera vedreste bene come padri?