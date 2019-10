ONE PIECE: Eiichiro Oda ci aveva già mostrato tanti anni fa i pirati Rocks?

Recentemente abbiamo fatto la conoscenza della ciurma Rocks, un gruppo di pirati leggendario la cui storia ha quasi completamente impegnato tutto il capitolo 957 di ONE PIECE. Mentre conoscevamo già Big Mom, Kaido e Barbabianca grazie al loro essere imperatori e Shiki per uno dei film, non si sapeva quasi nulla del capitano e di altri membri.

Oltre ai quattro menzionati sopra e a Xebec D. Rocks, Sengoku ha menzionato altri pirati leggendari che hanno fatto parte di questa ciurma. Essi erano Wang Zhi, l'Ascia d'Argento e Capitan John. Quest'ultimo l'abbiamo conosciuto grazie a Buggy il Clown, il quale è alla perenne ricerca del tesoro perduto del pirata, eppure nessuno dei tre è stato mai visto perché probabilmente morto.

E una teoria di un fan di ONE PIECE potrebbe confermare il tutto. Tuttavia per capire questi tre personaggi dobbiamo tornare a parecchi anni fa, quando nel manga era in scena la saga di Thriller Bark dove Monkey D. Rufy e la sua ciurma affrontarono Moria e la sua armata zombi. Vulcan D. Artist ha condiviso sul suo account Twitter un'immagine che mostra proprio alcuni di questi zombi e, come potete vedere voi stessi dall'immagine, sembrano ricordare in tutto e per tutto questo terzetto di pirati sconosciuto.

A partire da sinistra abbiamo Wang Zhi, derivante dal veramente esistito pirata cinese e per cui può essere fatto un paragone con la sua statua; c'è poi uno zombie completamente avvolto in un'armatura e con un'enorme ascia che potrebbe essere fatta d'argento, e quindi corrisponderebbe ad Ascia d'Argento; infine il terzo sarebbe Capitan John, personaggio che è stato più volte già in passato associato allo zombi ubriacone di Thriller Bark. Proprio la presenza di quest'ultimo infatti rende molto realistica questa teoria.

E voi cosa ne pensate, possibile che Oda abbia pianificato la ciurma Rocks con 500 capitoli di ONE PIECE di anticipo? Non è l'unica teoria però sorta grazie alle informazioni di questi ultimi capitoli: infatti, Barbanera potrebbe essere il figlio di Rocks.