ONE PIECE: Eiichiro Oda non è interessato ad un sequel

ONE PIECE prosegue oramai da tanti anni e con l'avvicinarsi della conclusione iniziano a scorgersi gli ultimi pezzi del puzzle che andranno a concludere il capolavoro di Eiichiiro Oda. Certo, il finale non arriverà ancora così presto, tuttavia c'è chi si domanda cosa ne sarà del franchise in futuro.

La saga finale di ONE PIECE durerà sicuramente un paio di anni ancora visto che l'autore deve ancora rispondere ad un paio di domande rimaste insolute e che risultano cruciali ai fini narrativi. Oda lavora al suo manga da oltre 25 anni, con cadenza più o meno regolare, che non gli hanno permesso di concentrarsi a dovere sul futuro che resta ancora un punto interrogativo.

Nel 2018, ad esempio, il mangaka rispose ad una domanda su un eventuale seguito di ONE PIECE chiarendo come non ci sia ancora niente di stabilito. Anzi, l'autore ha esplicitamente chiarito di poter concludere il manga quando vuole ed indipendentemente dalla volontà di Shueisha di proseguire la trama ad oltranza visto le incredibili vendite.

Oda non vuole dunque proseguire la sua opera allo stato attuale, ma potrebbe cambiare idea in qualsiasi momento visto che possiede il totale controllo del suo capolavoro. E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.