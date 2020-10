ONE PIECE: tutte le volte che Eiichiro Oda ha parlato del finale

ONE PIECE è in prosecuzione da ben 23 anni, ed Eiichiro Oda sembra non volersi ancora fermare. Settimana dopo settimana continua a produrre i diversi capitoli della sua opera anche se, naturalmente, più si va avanti e più si prosegue verso la conclusione del manga.

Tuttavia di recente Eiichiro Oda ha parlato del finale di ONE PIECE e di quando arriverà. Vediamo insieme tutte le dichiarazioni dell'autore in merito per capire cosa potrebbe succedere in futuro.

Sappiamo che Eiichiro Oda ha già in mente il finale di ONE PIECE. Questo era programmato almeno dal 2006, quando in un'intervista ha rivelato di averlo già pronto. Tuttavia vuole anche fare in modo che questo non sia facilmente prevedibile e che se un fan indovinasse davvero cosa lo aspetta alla fine del viaggio, allora potrebbe rivederlo.

Con la saga di Wanokuni al momento in corso, ONE PIECE supererà i 100 volumi, un traguardo che Oda aveva in mente da tempo. Contemporaneamente, arriverà anche il capitolo 1000 di ONE PIECE che purtroppo difficilmente arriverà entro fine 2020 come pianificato a causa del Coronavirus e le conseguenti pause.

Ci sono poi le varie previsioni e percentuali che Eiichiro Oda ha condiviso nel corso del tempo. Nel 2016, ONE PIECE era pronto al 65%; nel 2018 invece è avanzato fino all'80% e fu lì che Oda ammise di volerlo terminare entro cinque anni, ovvero nel 2023. Come sappiamo però questa data è stata aggiustata di recente, con Oda e i vari editor che hanno confermato che il manga terminerà tra il 2024 e il 2025, secondo le stime.

Tuttavia le numerose pause di ONE PIECE e il materiale ancora da coprire sembrano rendere impensabile una conclusione per quella data, con ONE PIECE che potrebbe terminare anche verso il 2027. Quell'anno sarebbe inoltre importante perché segnerebbe il trentesimo anniversario del manga, quindi darebbe al tutto molto più significato e possibilità per Oda di gestire al meglio gli sviluppi futuri.

Resta il fatto che ONE PIECE non si concluderà domani o a breve e, nonostante l'arco finale in vista, i fan potranno godersi la storia di Oda per lungo tempo ancora.