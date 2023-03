ONE PIECE: Eiichiro Oda e la passione per le applicazioni per smartphone

Eiichiro Oda si è dimostrato nel corso degli anni un autore eclettico, con una grande passione per la mitologia, nipponica e non, evidente in molte situazioni narrate in ONE PIECE. Il maestro nutre anche altri interessi, sia nei confronti di altre sfere dell’intrattenimento, sia nei confronti del gaming mobile, come emerso da un’intervista.

Come potete infatti vedere nel post di @OP_SPOILERS2023, riportato in fondo alla pagina, Oda-sensei ha dichiarato di aver speso molti soldi per alcune app scaricate sul suo smartphone, e in particolare su uno dei gacha game disponibili relativi proprio a ONE PIECE, nel quale ha ammesso, ridendo, di aver speso una somma piuttosto elevata di denaro per ottenere uno Shanks super raro.

Nella seconda parte del post, cambiando completamente argomento, viene sottolineato come l’editor Sugita, agitato per il ritardo nella consegna del capitolo, rimase sorprese e si commosse dopo aver letto le pagine inviate da Oda. Si trattava del capitolo 757, in cui Rebecca incontra Kyros. Lo stesso mangaka ammise poi di aver pianto mentre disegnava quelle tavole, dicendo che i lettori non rimarrebbero mai emozionati se l’autore non riesce a piangere o commuoversi.

Eravate a conoscenza di questi aneddoti legati al maestro Oda e ai retroscena riguardanti la produzione di ONE PIECE?