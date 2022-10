ONE PIECE: Eiichiro Oda si prepara per Halloween con uno sketch dedicato ad Uta

ONE PIECE: RED è l'ultimo lungometraggio originale a cui TOEI Animation ha lavorato, affiancato dal supporto narrativo di Eiichiro Oda, e che ancora attende il suo debutto nel Bel Paese. Con l'avvicinarsi di Halloween, ovviamente, il sensei non ha perso occasione di sponsorizzare il film con un'inedita illustrazione.

Bisognerà attendere ancora l'1 dicembre per poter ammirare ONE PIECE: RED in Italia, data nel quale Anime Factory prevede la distribuzione del film sul grande schermo. Attualmente la pellicola è già nella top 10 dei film anime con più alto incasso di sempre, sintomo dello straordinario lavoro da parte di TOEI Animation che è riuscito a raccogliere un'incredibile fetta di spettatori grazie al ritorno della figura di Shanks il Rosso.

Ma non è tutto dal momento che il lungometraggio ci ha permesso di fare la conoscenza di un altro personaggio, Uta, la figlia proprio dell'Imperatore sopracitato. La giovane cantante è stata anche omaggiata recentemente da Eiichiro Oda attraverso uno sketch originale, lo stesso allegato in calce alla notizia, che reinterpreta il personaggio con un outfit a tema Halloween in vista dell'imminente festività.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione inedita, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.