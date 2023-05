ONE PIECE: Eiichiro Oda alle prese col cubo di Rubik in un video diventato virale

Grazie allo straordinario successo di ONE PIECE, il manga dei record con centinaia di milioni di copie vendute in tutto il mondo, Eiichiro Oda ricopre una posizione autorevole nel settore, e sebben eviti di farsi vedere o inquadrare in eventi o interviste, di recente ha accettato di farsi riprendere mentre risolveva il celebre cubo di Rubik.

Il rompicapo nato nel 1974 dalla mente dello scultore ungherese Erno Rubik ha messo a dura prova intere generazioni di appassionati, creando anche delle vere e proprie community ed eventi speciali in cui persone da tutto il mondo si cimentano nel risolverlo nel minor tempo possibile, o addirittura bendati. Sembra che anche Oda sensei sia rimasto particolarmente coinvolto nella risoluzione del cubo, arrivando addirittura a risolverlo in meno di un minuto con una sola mano.

Sulla pagina Twitter ufficiale della serie è stato infatti condiviso il video, riportato in fondo alla pagina, in cui il maestro, ovviamente non ripreso in volto, risolve con la mano sinistra il cubo di Rubik in meno di un minuto. Una prova di abilità da parte di Oda, che ricevuto moltissime visualizzazioni e like in poco più di 24 ore dalla pubblicazione. E voi cosa ne pensate? Vi aspettavate una passione del genere da parte di Oda sensei? Ditecelo nei commenti.

Intanto, ricordiamo che i fan hanno ipotizzato un’incredibile teoria sull’uomo con la cicatrice di fuoco, e vi lasciamo alla classifica dei 10 personaggi più odiosi incontrati nell’intera epopea piratesca di ONE PIECE.