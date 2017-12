One Piece: Eiichiro Oda promette l'arrivo di una "leggenda", la saga di Wano sarà epica

, creatore dell'acclamato manga di, ha diffuso qualche novità per la sua opera in occasione del Jump Festa 2018. Nello specifico, quest'anno il sensei ha rilasciato un messaggio per i suoi fan, in cui ha anticipato qualche novità davvero interessante.

Vi proponiamo, di seguito, il messaggio di Eiichiro Oda a tutti i fan di One Piece, che anticipa l'arrivo di una "leggenda" che si frapporrà a Rufy e i suoi Pirati di Cappello di Paglia, oltre al fatto che ha promesso che la saga di Wano sarà in assoluto una delle più epiche di sempre.

"Ciao, sono Oda. Vi sta piacendo la Jump Festa? Io sto guardando il One Piece Super Stage con voi. E’ di certo divertente. In realtà vengo ogni anno per cenare con i doppiatori dei Mugiwara dopo la Jump Festa. Comunque, One Piece arriverà a Wano l’anno prossimo!! (Olèèè).

Alcuni lettori ben informati potrebbero dire: 'Ma hai detto lo stesso l’anno scorso, vero?!'. Sì, è vero, perché credevo che saremmo arrivati a Wano entro il 2017. Questa volta, però, mi piacerebbe condividere con voi alcune nuove informazioni.

Introdurrò una delle leggende che si nascondono nel mondo di One Piece. Il più grande nemico dei Mugiwara ostacolerà il loro cammino. Forse la cosa sarà legata a Barbabianca, chi lo sa. Ops, sto dicendo troppo. Potete credere che Marineford sembrerà “carina” rispetto a ciò che leggerete?

Comunque ci sono tante cose che voglio disegnare il prossimo anno. Vado avanti con tutta la forza che ho. Sono certo che lo amerete!"

Voi cosa vi aspettate dai prossimi sviluppi di One Piece? Intanto l'anime, così come il manga, vede attualmente impegnati Rufy e i suoi nella saga di Whole Cake Island.